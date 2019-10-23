Başkan Pekmezci mahalle gezilerine devam ediyor

Başkan Pekmezci, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek üzere gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Genç Osman Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü, Temizlik İşleri Müdürü Abdulvahhap Silsüpür, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz, Muhtarlık İşleri Müdür Vekili Vehbi Sarı ile birlikte Genç Osman Mahallesi'ne giden Başkan Pekmezci burada muhtar Asaf Altıkat tarafından karşılandı.

Muhtar Altıkat'tan mahallenin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Pekmezci, beraberindeki heyetle birlikte mahalleyi sokak sokak gezdi. Karşılaştığı mahalle sakinlerinin sorunlarını da dinleyen Başkan Pekmezci tespit ettiği eksiklikleri tek tek not aldırdı.