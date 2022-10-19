Başkan Pekmezci merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür eden Başkan Pekmezci toplantıda yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi.

2022 yılında yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini söyleyen Başkan Pekmezci, asfalt ve kaldırım yapım çalışmaları, Genç Osman Parkı'nda park ve cami yapımı, Şehit Nusret Parkı'nın yeniden yapılması, park ve bahçelerde yapılan çalışmalar, ağaçlandırma çalışmaları, kamulaştırma faaliyetleri, tamamlanma aşamasında olan Saat Kulesi Rölöve ve Restorasyon Projesi, Ozulu Caddesi Yeni Park Yapım Projesi, Bamsı Beyrek Seyir Terası Projesi, Veli Şaban Mahallesi Çok Katlı Otopark, deneme üretimlerinin devam ettiği Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikası, Kavurma Sucuk ve Pastırma Fabrikası, 2 MW gücündeki Güneş Enerji Santrali, demir ve çimento satan işyerlerinin şehir dışına taşınmasına olanak sağlayacak olan Ticaret Kompleksi Projesi ve Katı Atık Ayrıştırma Tesisi hakkında bilgiler verdi.

Toplantının sonunda sözü misafirlerine bırakan Başkan Pekmezci, muhtarlardan taleplerini ve mahalleleri ile ilgili sıkıntıları dinleyerek tek tek not aldırdı.

Muhtarlar ise Başkan Hükmü Pekmezci'ye daha çok bir araya gelmek istediklerini ifade ederek toplantı için teşekkür ettiler.

Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli, Nesimuttin Selçuk ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıya,

Esentepe Mahallesi Muhtarı Bekir Demir, Uzungazi Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Pekmezci, Veli Şaban Mahallesi Muhtar Azası Ali Kemal Değirmenci, Karasakal Mahallesi Muhtarı Zafer Burak, Şeyh Hayran Mahallesi Muhtarı Fuat Yıldız, Zahit Mahallesi Muhtarı Mahmut Orun, Camii Kebir Mahallesi Muhtarı Mustafa Kuyumcu, Veysel Mahallesi Muhtarı Yaşar Gökçe, Tuzcuzade Mahallesi Muhtarı Kamil Algan, Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası, Kadızade Mahallesi Muhtarı Gökhan Demirhan ve Genç Osman Mahallesi Muhtarı Asaf Altıkat katıldı.