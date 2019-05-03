Başkan Pekmezci mezuniyet heyecanına ortak oldu

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi'ndeki kapalı spor salonunda gerçekleşen törende konuşan Başkan Pekmezci, “Bugün bu şehrin belediye başkanı olarak bir yönden gururluyum, bir yönden de üzüntülüyüm. Sizler kapıdan birlikte girdiğiniz zaman bu ülke adına, sağlık teşkilatı adına siz gençleri gördüğüm zaman yüreğimde bir heyecan, bir gurur vesilesi oldu. Yıllar önce bir yüksek okul ve bir eğitim fakültesi ile göreve başlayan Bayburt Üniversitesi bugün binlerce öğrencisi ile Bayburt'a farklı bir renk, farklı bir mana yükledi. Anadolu'nun dört bir yanından bu güzel şehre, huzurun şehrine geldiniz. Bayburt belki sizin arzu ettiğiniz manada bazı şeyleri veremedi. Ama gönül coşkusunu ve gönlünü açtı. Ben bir belediye başkanı olarak sizden şunu rica ediyorum. Belki burada sizin için uygun olmayan bazı davranışlar olabilir. Lütfen onları yüreğinizin bir köşesine koyun. Ama Bayburt ile ilgili güzel duygularınızı gittiğiniz her yerde Bayburt'un temsilcisi olarak güzel duygularla yâd edin. Bayburt'u unutmayın” dedi.

Konuşmasında velilere de seslenen Başkan Hükmü Pekmezci, “Saygı değer veliler sizin çocuklarınız bizim çocuklarımızdı. Şimdi burada yaklaşık 500 çocuğumuzun Bayburt'tan ayrılmasının derin hüznünü yaşadığımızı ifade etmek isterim. Yarın yeni öğrencilerimiz gelecek ama onlar bu şehirde yaşamanın mutluluğuna erdiler. Bayburt için bir deyim vardır derler ki gelende ağlar giden de ağlar. Evet, geldikleri zaman bu şehri yadırgayanlar ayrılırken bu güzel dostlukları hiçbir zaman unutmayacaklar. Size en içten duygularla başarılar diliyorum. Sağlık ordusunun genç neferleri yolunuz ve bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Selçuk Coşkun ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek tarafından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Tören tüm öğrencilere diplomalarının verilmesi ve kep atılmasıyla sona erdi.