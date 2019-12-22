Ba?kan Pekmezci muhtarlarla bir araya geldi

?air Zihni Kent orman?nda bulunan otantik tand?r evinde ger?ekle?en toplant?ya Bayburt Valisi C?neyt Epcim, Belediye Ba?kan? H?km? Pekmezci, Belediye Ba?kan Yard?mc?lar? Nesimuttin Sel?uk ve S?reyya T?rkmenli, Park ve Bah?eler M?d?r? Burak G?rg?l?, ?mar ve ?ehircilik M?d?r? Hamit Kaygusuz, Temizlik ??leri M?d?r? Abdulvahap Sils?p?r, Muhtarl?k ??leri M?d?r? Fuat G?zen ve mahalle muhtarlar? kat?ld?. Mahallelerin g?r???len konular?n?n hangi noktaya geldi?ine mahalle muhtar?yla bir araya geldiklerini ifade eden Ba?kan Pekmezci, toplant?da eksiklerin g?r???lece?ini s?yledi.

?Amac?m?z muhtarlar?m?zla uyum i?erisinde hizmet etmek?

Belediye ile muhtarlar aras?nda uyumun ?nemli oldu?una de?inen Ba?kan H?km? Pekmezci ?Bug?n burada ?zellikle mahallelerimizin ge?mi?te g?r??t???m?z problemlerinin hangi konumda oldu?unu, neler yapt???m?z? ve ne noksanlar?m?z var onlar? g?r??mek i?in topland?k. Toplant?m?za i?tirak etti?iniz i?in hepinize te?ekk?rlerimi sunuyorum. Bizim b?t?n amac?m?z ya?ad???m?z bu ?ehirde t?m muhtarlar?m?zla birlikte uyum ve koordinasyon i?erisinde mahallelerimizi daha iyi bir ?ekle sokmak ad?na gayret i?erisinde oldu?umuzu s?ylemek istiyorum? dedi.

?Mahalleler baz?nda b?y?k ?al??malar?m?z olacak?

Mahalleleri tek tek gezerek sorunlar? yerinde tespit ettiklerini belirten Ba?kan Pekmezci, ?Yakla??k 8 ayd?r g?revdeyiz. Bu s?re i?erisinde b?t?n mahalleleri muhtarlar?yla birlikte tek tek gezerek problemleri yerinde m??ahede ettim. Talepleri yerine getirmek i?in gayret sarf ediyoruz. Tabi her ?eyi bir anda yapmak m?mk?n de?il. Yakla??k 8 ayd?r g?revdeyiz. Bu g?rev s?resinde de zaman? en iyi ?ekilde kullanmaya gayret ettik. S?ras?yla her mahallenin s?k?nt?lar?n?, bize ilettiklerini bug?ne kadar ??zebildiklerimizi konu?up bu k?? sezonu i?erisinde yapabileceklerimiz varsa onlar? da yapmaya ?al??aca??z. ?n?m?zdeki sene mahalleler baz?nda b?y?k ?al??malar?m?z olacak. Onlarla ilgili ?al??malar?m?z? da ?imdiden planl?yoruz? diye konu?tu.

Ba?kan Pekmezci daha sonra mahalle muhtarlar?na tek tek s?z vererek s?k?nt?lar?n? dinledi ve birim m?d?rlerine not ald?rarak ??z?lmesi i?in talimat verdi.

Mahalle muhtarlar? ise Ba?kan H?km? Pekmezci'ye kendileriyle s?rekli ileti?im halinde oldu?u, problemleri yerinde g?rmek ve taleplerinin k?sa s?rede yerine getirilmesi ad?na b?t?n mahallelerde ger?ekle?tirdi?i incelemelerden dolay? ve ?imdiye kadar mahallelerinde yap?lan hizmetler i?in te?ekk?r ettiler.