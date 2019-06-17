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Başkan Pekmezci, Orhan ve Fatmanur çiftinin nikahını kıydı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Orhan Atayeter ve Fatmanur Topsakal çiftinin nikahlarını kıydı.


Vatandaşların özel gün ve davetlerinde yanlarında olarak mutluluklarına ortak olan Başkan Pekmezci, çiftlerin mutlu anlarına da şahitlik ediyor. Yoğun iş temposuna rağmen gelen istekleri kırmayan Başkan Pekmezci, Orhan Atayeter ve Fatmanur Topsakal çiftinin nikahlarını kıydı.


Dünya evine giren çiftin aile cüzdanını geline teslim eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Gençlerimize bir ömür sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum" sözleriyle yeni evli çifte fincan takımı ve Türk Bayrağı hediye etti.

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