İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Pekmezci özel öğrencileri ağırladı

Uzmanlar Özel Eğitim Kurumları öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret ettiler.

Uzmanlar Özel Eğitim Kurumları öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret ettiler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, özel öğrencilerle sohbet ederek onlara hediyeler verdi ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.


Uzmanlar Özel Eğitim Kurumları yöneticisi Serhat Kılıç, öğretmen ve öğrencileri ise Başkan Pekmezci'ye kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.