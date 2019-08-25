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Başkan Pekmezci, park bahçelerde incelemelerde bulundu

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, park ve bahçelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.


Başkan Pekmezci, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü ve Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker ile birlikte Saray Bahçesi, Türk Dünyası Parkı ve Cumhuriyet Caddesi ve Çoruh Nehri kıyısında incelemelerde bulundu.


Başkan Pekmezci, yapımı devam eden çalışmaları da denetleyerek karşılaştığı vatandaşlarla ayaküstü hasbihal etti. Belediye Başkanı Pekmezci ayrıca kentte bulunan Amerikalı turistlerle de bir süre sohbet ederek Bayburt'un güzelliklerini anlattı.

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