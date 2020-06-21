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Başkan Pekmezci, sahada çalışmaları inceledi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yerel hizmetler kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.


Başkan Pekmezci, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğüne ait çalışma alanlarında incelemelerde bulunduktan sonra Başkan Yardımcısı Sürreyya Türkmenli ve teknik personellerle birlikte katı atık sahasında Mekanik ve Biyolojik Ayrıştırma Tesisi Projesinin hayata geçirilmesi için temaslarda bulundu.


Başkan Pekmezci daha sonra aşırı yağışlardan dolayı Ozulu Caddesinde meydana gelen su birikintisi sorununa çözüm üretmek için belediye köprüsü girişinde bulunan menfeze ilave boru takviyesi yapılma çalışmalarını yerinde takip etti.

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