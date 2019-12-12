Başkan Pekmezci şampiyonları ödüllendirdi

Romanya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında dünya şampiyonu olan Yusuf Ziya Yıldızoğlu ile dünya ikincisi Tuncay Başaran ve dünya üçüncüsü Cabir Çelik'i Başkan Pekmezci ödüllendirdi.

Bayburt Belediyesi Başaran Güreş takımı Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen 2019 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına katıldı. 65 kiloda Yusuf Ziya Yıldızoğlu sağ kolda dünya şampiyonu olurken 100 kiloda Tuncay Başaran sağ kolda dünya ikincisi ve 85 kiloda Cabir Çelik ise sol kolda dünya üçüncüsü oldu. Bilek Güreşi Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi İsmet Çakal ve Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Kulübü Başkanı Ünal Çelik Başkan Pekmezci'yi ziyaret etti. Ziyaret esnasında Başkan Hükmü Pekmezci şampiyonları ödüllendirdi. Başkan Pekmezci, “Bayburt Belediyesi Başaran Güreş takımı önemli bir başarıya imza atmıştır. Kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Emeği geçen kulüp başkanımız Ünal Çelik'e teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.