İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Pekmezci Türkiye birincisini ödüllendirildi

Türkiye genelinde 1 milyon 30 bine yakın öğrencinin yarıştığı Liselere Giriş Sınavı’nda birinci olan Göktuğ Semih İstek, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, babası Adem İstek ve öğretmenleri ile birlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

Türkiye genelinde 1 milyon 30 bine yakın öğrencinin yarıştığı Liselere Giriş Sınavı'nda birinci olan Göktuğ Semih İstek, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, babası Adem İstek ve öğretmenleri ile birlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, sınavda çıkan 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak adını Türkiye birincileri arasına yazdıran Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu ve aynı zamanda Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği tarafından hayata geçirilen Matematik Atölyesi öğrencisi olan Göktuğ Semih İstek'i tebrik ederek altınla ödüllendirdi. Pekmezci böyle bir öğrenciyi yetiştirdikleri ve Bayburt'a kazandırdıkları için ailesi ile milli eğitim camiasına teşekkür etti.


Göktuğ Semih İstek, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, babası Adem İstek ve öğretmenleri ise Başkan Pekmezci'ye kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.