İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Pekmezci Vali Kaymak'ı ziyaret etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Samsun Valisi Osman Kaymak’a ziyarette bulundu.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Samsun Valisi Osman Kaymak'a ziyarette bulundu.


Samsun-Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü anma programına katılmak üzere Samsun'a giden Başkan Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile beraber Vali Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Vali Kaymak tarafından valilik girişinde karşılanan Başkan Pekmezci, şeref defterini imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kaymak, Başkan Pekmezci'yi Samsun'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek çeşitli hediyeler takdim etti.


Düzenlenen anma programına desteklerinden dolayı Vali Kaymak'a teşekkür eden Başkan Pekmezci ise çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.