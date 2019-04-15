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Başkan Pekmezci, Vali Pehlivan'ı ziyaret etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.


31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Bayburt Belediye Başkanı seçilen Hükmü Pekmezci göreve başlamasının ardından Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.


Valilik makamındaki ziyarette Başkan Pekmezci'yi tebrik eden Vali Pehlivan, görevinin hayırlı olmasını diledi.


Başkan Pekmezci ise Vali Pehlivan'a teşekkürlerini iletti.

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