Başkan Pekmezci, Yardımcı'yı tebrik etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen Bülent Yardımcı'yı tebrik etti.

Başkan Hükmü Pekmezci mesajında; “Dün yapılan İl Genel Meclis Başkanlığı seçiminde tüm il genel meclis üyelerinin oylarını alarak Başkan seçilen Bülent Yardımcı'yı tebrik ediyorum. 2 yıldır başkanlık görevini yürüten Süleyman Ağın'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.