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Başkan Pekmezci, yerel hizmetleri denetledi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye bünyesinde kentte yapımı devam eden yerel hizmetleri denetledi.


Başkan Pekmezci, ilk olarak Çoruh Nehri kenarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Pekmezci daha sonra Bayburt Grup A.Ş. tarafından yaptırılan Hacı Kıyasi Şentürk Camisinde incelemelerde bulundu. Başkan Pekmezci'ye incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli eşlik etti.


Saray Bahçesi ve Türk Dünyası Parkı'nda da incelemelerde bulunan Başkan Pekmezci, çevre düzenleme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti.

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