Başkan Pekmezci yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi

İftar öncesi masaları tek tek dolaşan Başkan Pekmezci misafirlerine hoş geldin dedi. Konukların yerini almasının ardından ezanın okumasıyla birlikte oruçlar hep birlikte açıldı. İftar sonrası konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “Bugün burada savaşlar, depremler, tabii afetler, kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklarımızla ilgili programda bir arada bulunuyoruz. Yapılan araştırmalara göre bugün dünyada yaklaşık 400 milyon yetim çocuğun olduğu ifade ediliyor. Bizde yetim bir peygamberin ümmeti olarak bugün burada yetimlerle beraber bulunmanın mutluluğu içindeyiz. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde “Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır” buyurmuştur. Bizim inancımızda bu kadar değer verilen ve bu kadar mana yüklü konularda bugün Bayburt'ta çocuklarımızı bir araya getirmenin mutluluğu içindeyiz. Rabbim hiçbir çocuğun yetim kalmadığı yeni bir dünyada huzur ve mutluluk içinde yaşamayı nasip etsin” ifadelerini kulandı. Bayburt'ta Ramazan ayının bir başka geçtiğini belirten Vali Cüneyt Epcim ise yetimler günü dolayısıyla düzenlenen iftar programından dolayı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye teşekkür ederek hayırlı Ramazanlar temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Bülent Erdaş'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı Bayburt Belediyesi Tiyatro Ekibi tarafından oynanan çeşitli oyunlar ve palyaço gösterileri ile Ufuk Kalekahyası tarafından sergilenen Hacivat- Karagöz oyunu ile çocuklar doyasıya eğlendi. Belediye tarafından geleneksel Ramazan Şerbeti'nin de ikram edildiği program, Vali Epcim ve Başkan Pekmezci tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verilmesiyle sona erdi.

Programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, belediye meclis üyeleri, Bayburt Şube Başkanı İlhami Polat ve aileler katıldı.