Başkan Pekmezci, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Pekmezci mesajında, 15 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan ve üniversiteye giriş sisteminin ilk basamak niteliği taşıyan Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nin ve 16 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT)'nin yapılacağını belirterek, bu sınavlara girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Bayburt Belediyesi olarak, sınava girecek olan öğrencilerin başarısı için sınav günü görev sınırları içerisinde bulunan tüm çalışmaları yapacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Pekmezci, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız 15 ve 16 Haziran tarihlerinde kendileri için oldukça önemli olan YKS'ye girecekler. Bu önemli sınav için gürültü, denetim ve ulaşım gibi konularda belediye olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Çocuklarımızda kendileri için çok önemli olan bu sınavda ellerinden geleni yapacaktır inşallah. Onlardan tek isteğimiz, uzmanların tavsiyelerine kulak vermeleri ve sınava girerken stresten uzak, panik ve heyecan yapmadan çok rahat bir sınav geçirmeleridir. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize sınavda başarılar diliyorum” diye konuştu.