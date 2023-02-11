Başkan Pekmezci'den 21 Şubat Kurtuluş Günü açıklaması

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinliklerinin deprem felaketi dolayısıyla iptal edildiğini açıkladı.

Başkan Pekmezci yaptığı açıklamada Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ile yaptıkları istişareler sonucu tüm Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi dolayısıyla bazı programlar hariç kurtuluş günü etkinliklerini iptal etme kararına vardıklarını belirtti.

Başkan Pekmezci'nin açıklaması şöyle:

Organize etmeyi planladığımız Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri, ülkemizin yüreğini yakan ve 10 ilimizin birden etkilendiği deprem felaketi nedeniyle, çelenk sunumu, Hafız Süleyman Efendi, Miralay Sabri Bey kabir ziyaretleri ve Şehit Kadınlar İffet ziyareti ile şehitlerimiz ve deprem felaketinde hayatını kaybedenler için mevlid-i şerif okutulması dışında kalan tüm programlar iptal edilmiştir.

Acımız ne kadar büyükse, gayretimiz, imkânlarımız, birliğimiz de o kadar büyüktür. Allah'ın izniyle bu felaketin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Kalbi deprem bölgesiyle bir atan, desteğini esirgemeyen, yüreğini ortaya koyan, dayanışma için kenetlenen bütün hemşehrilerimize şükranlarımızı sunarız.

Rabbim bu felaketleri bize tekrar göstermesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.