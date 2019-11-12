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Başkan Pekmezci'den Aksun'a ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’u makamında ziyaret etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.


31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde MHP'den Erzincan Belediye Başkanı seçilen Bekir Aksun'a Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ziyarette bulundu.


Pekmezci, başarılar temennisinde bulunarak yerel hizmetler noktasında istişare yaptı.


Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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