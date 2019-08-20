Başkan Pekmezci'den Aydıntepe ve Arpalı'ya ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur'a iâde-i ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür eden Kaymakam Akın ve Belediye Başkanları Şentürk ile Polattimur, Bayburt'a hizmet yolunda kendisine başarı temennisinde bulundular.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur'a misafirperverliklerinden ve kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci ayrıca 31 Mart 2019 seçimlerinde göreve gelen Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur'a hayırlı olsun dileklerini de iletti.