Başkan Pekmezci'den Demirözü ve Gökçedere'ye iade-i ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Demirözü Kaymakamı, Demirözü Belediye Başkanı ve Gökçedere Belediye Başkanı'na iâde-i ziyarette bulundu.

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşku'nu ilk olarak ziyaret eden Belediye Başkanı Pekmezci, bir süre Kaymakam Coşkun'la makamında sohbet etti. Kaymakam Coşkun ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini bildirdi.

Kaymakam Coşkun'a başarılı çalışmalar dileyen Bayburt Belediye Başkanı, daha sonra Demirözü Belediyesi'ne geçti. Burada da Belediye Başkanı Arslan Gürer'le makamında bir süre görüşen Belediye Başkanı Pekmezci, Başkan Gürer'e hayırlı olsun dilekleri ile birlikte başarı temennisinde bulundu. Demirözü Belediye Başkanı Gürer ise Başkan Pekmezci'ye ziyaretinden ötürü teşekkür ederek iyi dilek ve temennilerini sundu.

Demirözü'ndeki ziyaretlerini tamamlayan Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, daha sonra Gökçedere'ye hareket etti. Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır'ı makamında ziyaret eden Başkan Pekmezci, burada da Başkan Bakır ve İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Nebil Aydın ile bir süre sohbet etti. Kendisine hayırlı olsun dilekleri ile birlikte çalışmalarında başarı temennisinde bulunan Başkan Pekmezci'ye ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Gökçedere Belediye Başkanı Bakır, aynı iyi dilek ve temennilerini iletti.