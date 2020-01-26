Başkan Pekmezci'den esnaf ziyareti

Başkan Pekmezci, esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. İlk olarak Şehirlerarası Otobüs Terminalini ziyaret eden Başkan Pekmezci esnafın sorunlarını dileyerek vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Türkistan ve Cumhuriyet caddelerinde de esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Pekmezci, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Bayburt'a en güzel şekilde hizmet etmek adına halkla istişare halinde olduğunu belirten Başkanı Pekmezci, “Elazığ'da meydana gelen ve şehrimizde de hissedilen deprem herkesi derinden üzdü. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Haberi aldığımız ilk andan itibaren Afat Koordinasyon Merkeziyle irtibat halinde destek çözüm ekiplerimiz hazır halde bekletmekteyiz. Afet Koordinasyon Merkezi'nin talimatları doğrultusunda bölgedeki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabbim özellikle mevsim şartlarının ağır geçtiği bugünlerde hem çalışma ekiplerinin hem de vatandaşlarımızın yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Esnaf ziyaretlerinden büyük keyif aldığını ifade eden Başkan Pekmezci, “Vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla buluşmak üzere gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden büyük keyif alıyoruz. Hem çalışmalarımızı anlatıyor, hem de vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Daha güzel yatırımlar, daha güzel Bayburt için bu istişarelerle çözüm üretiyoruz. Daha önce olduğu gibi her anı halkın içinde olmak için değerlendirip talep ve önerileri bizzat dinliyorum. Bu şekilde memleketimize en etkili ve hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız” diye konuştu.