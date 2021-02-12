Başkan Pekmezci'den esnaf ziyareti

Ziyaret ettiği esnafların derdini dinleyen ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Başkan Pekmezci, “Biz bu şehre ve güzel yürekli insanlarına sevdalıyız. Bu aşk ve muhabbeti veren Rabbime hamdolsun.” dedi.

Ziyaret edilen esnaflar sıkıntılarını ve isteklerini söylerken, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Pekmezci'ye Bayburt'a yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.