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Başkan Pekmezci'den esnaf ziyareti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ziyaretler kapsamında Kayışkıran Sanayi Sitesinde çalışan esnaflarla bir araya geldi.


Ziyaret ettiği esnafların derdini dinleyen ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Başkan Pekmezci, “Biz bu şehre ve güzel yürekli insanlarına sevdalıyız. Bu aşk ve muhabbeti veren Rabbime hamdolsun.” dedi.


Ziyaret edilen esnaflar sıkıntılarını ve isteklerini söylerken, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Pekmezci'ye Bayburt'a yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

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