Başkan Pekmezci'den hafta sonu esnaf ziyareti

Başkan Pekmezci esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonunda iş yerlerini ziyaret eden Başkan Pekmezci esnafın sorun ve önerilerini yerinde dinledi. Hemşerileriyle de sohbet eden Başkan Pekmezci, amacının vatandaşla birlik ve bütünlük içerisinde olmak olduğunu söyledi.

Başkan Pekmezci, "Halkla bütünleşerek yapılacak olan hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını düşünüyorum. Zaman zaman esnafımızı ziyaret edip onların çayını içerek, problemlerini ve beklentilerini dinliyorum. Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgi vermek için fırsat buldukça halkımızla buluşacağız. Ayrıca sokakta gezerken hemşerilerimle ayakta hasbihal ediyoruz." dedi.

Vatandaşlar ise ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Pekmezci'ye teşekkür ettiler.