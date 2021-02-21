Başkan Pekmezci'den kurtuluş mesajı

yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Pekmezci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayburt bulunduğu konum itibariyle tarihte birçok istila ve tahribatlara uğramıştır. 1828-29 Osmanlı- Rus Savaşlarını, 1916-1918 Rus İşgali ve Ermeni mezalimini yaşamıştır. Tarihin çeşitli dönemlerinde önemli roller üstlenmiş, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra ecdadımızın Anadolu'da yazdığı birçok destanda imzası bulunan yiğitler diyarı Bayburt'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünü kutluyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

103 yıl önce bugün Bayburt'umuzun vefakâr ve sabırlı insanları bağımsızlık mücadelesinde tüm zorluklara rağmen kahraman ordumuzla bir olup, umutlarını yitirmemiş, yaşlısıyla genciyle şehirlerine ve vatanlarına sahip çıkma adına mücadelelerini sürdürerek başarıya ulaşmışlardır. Bizlerin bu şanlı tarihimizden çıkaracağı ders, şartlar ve olursa olsun verilen bu destansı mücadeleleri unutmadan, ecdadımızın bizlere emaneti olan bu topraklara sahip çıkmaktır.

Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin 21 Şubat Kurtuluş gününü tebrik ediyor, başta bu kutlu mücadelenin isimsiz kahramanları olmak üzere bu aziz vatanımız için seve seve can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.”