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Başkan Pekmezci'den Mevlid Kandili mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Mevlid Kandili dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.


Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadığını dile getiren Belediye Başkanı Pekmezci mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür. Âdem aleyhisselam ve her şey, Onun şerefine yaratılmıştır. Arş ve gökler, Cennetler üzerine, mübarek ismi yazılmıştır. Sevgi ve imanı toplumsal barışın temel taşı yapan Peygamber Efendimiz, insanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlâkî erdemlerin odaklandığı bir şahsiyettir. O'nun hayatında bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güzel bir örnek vardır. Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (SAV)'in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz ahlâkını özümsemek, ona duyulan sevgiyi gönüllerden sözlere ve yeni nesillere aktarmak düşüncesiyle asırlardır, aziz milletimiz ve tüm İslam âlemi tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile Türk İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisiyle bütün hemşehrilerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum.”

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