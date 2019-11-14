Başkan Pekmezci'den Muhtarlar Derneğine ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci sivil toplum kuruluşlarını ziyaretleri kapsamında Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Hükmü Pekmezci, Dernek Başkanı Abubekir Altındaşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Başkan Altındaşoğlu'ndan derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan Başkan Pekmezci, muhtarların devletle halk arasında köprü vazifesi gördüğünü kaydetti. Muhtarlara devletin yüklediği önemli görevler olduğunu ifade eden Başkan Pekmezci, “Muhtarlık devletle halk arasında köprü vazifesi görmesi dolayısıyla önemli kurumlarımızdan bir tanesi. Bugün bulunduğu konum itibariyle de muhtarlara devletimizin yüklediği önemli görevler var. Biz muhtarlarımızla olan diyaloğumuzu elimizden geldiğince en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ederiz. Biz bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Bu şehirde birlikte bir şeyleri başarmanın mutluluğunu paylaşmak istiyoruz. Her birimiz 5 yıllığına seçilmişiz. Bu bir bayrak yarışıdır yarın başkaları gelecek. Önemli olan aldığımız görevi en iyi şekilde yapacağız” diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür eden Altındaşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ise çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak muhtarların karşılaştıkları sorunları anlattılar.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.