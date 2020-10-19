Başkan Pekmezci'den “Muhtarlar Günü” mesajı

Başkan Pekmezci mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumumuzda çok önemli işlevleri bulunan ve yerel yönetimin temel ayaklarından biri olan muhtarlık idaresi, yüzyılları aşkın bir süredir görev yapan büyük bir teşkilattır. İkinci Mahmut zamanından itibaren devam eden bir teşkilat olan muhtarlık, günümüz toplumunda da halen önemli ve güzel işlevleri yerine getirmeye devam ediyor. Belediyeler ve halkın arasında önemli bir köprü görevi gören muhtarlıklarımız aynı zamanda halkın sesi olmaktadır.

Yerel yönetimlerin temel yardımcılarından olan muhtarlıklarımız bu önemli işlevlerden olsa gerek, yüzyıllardır halen görev yürütüyor. Bayburt Belediyesi olarak muhtarlarımızın taşıdığı sorumluluk ve önemin bilincinde olarak, hareket ediyoruz.

Bu vesile ile vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum.”