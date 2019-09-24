Başkan Pekmezci'den Rektör Coşkun'a iade-i ziyaret

Dr. Selçuk Coşkun'a iade-i ziyarette bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Hükmü Pekmezci ve Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun üniversite ve şehir işbirliği açısından bağlantıların güçlü olması konusuna değindi. Daha sonra Başkan Pekmezci, Rektör Coşkun'a başarılı çalışmalar temennisinde bulunarak üniversite ve şehir işbirliği açısından belediye olarak gayret sarf edeceklerini söyledi. Rektör Coşkun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bayburt üniversitesinin en iyi şekilde yapılanması ve gelişmesini sağlamak için kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışılması gerektiğini ifade etti.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafla sona erdi.