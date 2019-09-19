İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Pekmezci'den Trabzon ve Rize'ye ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Trabzon ve Rize’ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Trabzon ve Rize'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi.


İlk olarak Trabzon'a hareket eden Belediye Başkanı Pekmezci burada Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleşen Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB ) eylül ayı encümen toplantısına katıldı.


Gündem maddelerinin görüşülmesinin yanı sıra karşılıklı görüş ve önerilerin aktarıldığı toplantının ardından Rize'ye geçen Başkan Pekmezci Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile makamında görüştü. Başkan Metin'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Pekmezci çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaretlerinden dolayı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye teşekkür eden Başkan Metin ise görevinde başarılar dileyerek yöreye özgü hediyeler takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.