Başkan Pekmezci'den Vali Epcim'e hayırlı olsun ziyareti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci kısa bir süre önce göreve başlayan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.

Vali Epcim'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Pekmezci, birlikte Bayburt için güzel çalışmalar yapacaklarını ifade ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Başkan Pekmezci'ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise Bayburt'ta görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek çalışmalarında başarılar diledi.