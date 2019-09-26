Başkan Pekmezci'nin mahalle ziyaretleri sürüyor

Daha önce Esentepe, Kaleardı, Karasakal, Camii Kebir, Uzungazi, Tuzcuzade ve Şeyhhayran mahallelerini ziyaret eden Başkan Pekmezci'nin bu seferki durakları Veysel ve Velişaban Mahalleleri oldu.

Pekmezci beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker, Temizlik İşleri Müdürü Abdulvahhap Silsüpür, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli Ziraat Mühendisi Mehmet Bekmezci ile birlikte ilk olarak Veysel Mahallesi'ne gitti.

Başkan Hükmü Pekmezci'yi burada mahalle muhtarı Yaşar Gökçe karşıladı. Muhtar Gökçe'den mahallenin sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Pekmezci beraberindeki heyetle birlikte mahallenin sokaklarını tek tek gezerek incelemelerde bulundu ve tespit ettiği sorunları not aldırarak çözülmesi talimatını verdi.

Veysel Mahallesi'ndeki incelemelerini tamamlayarak beraberindeki heyetle birlikte Velişaban Mahallesi'ne geçen Başkan Pekmezci burada da mahalle muhtarı Ayhan Antika'dan mahallenin sorunları hakkında bilgi aldı. Muhtar Antika ile mahalleyi de gezen Belediye Başkanı Pekmezci tespit ettiği eksiklikleri not aldırdı ve sorunların çözülmesi talimatını verdi. Velişaban Mahallesi'nde bir süre daha incelmelerde bulunan Pekmezci daha sonra buradan ayrıldı.