Başkan Pekmezci'nin onuncu durağı Zahit mahallesi oldu

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker, Temizlik İşleri Müdürü Abdulvahhap Silsüpür, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli Ziraat Mühendisi Mehmet Bekmezci ile birlikte Zahit mahallesine giden Başkan Pekmezci'yi burada muhtar Mahmut Orun karşıladı.

Muhtar Orun'dan mahallenin sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Pekmezci beraberindeki heyetle birlikte mahalleyi sokak sokak gezdi. Burada karşılaştığı mahalle sakinlerinin sorunlarını da dinleyen Başkan Pekmezci tespit ettiği eksiklikleri tek tek not aldırdı.

Ziyareti kapsamında Hz. Ömer Camii altında bulunan Şehit Polis Serkan Saka 4-6 Yaş Kur'an Kursu'na da giden Pekmezci burada öğrencilerle sohbet ederek Çoruh Evler Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Muammer Kobal ve kurs görevlilerinden bilgi aldı. Mahallede bir süre daha incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci daha sonra buradan ayrıldı.