İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Pekmezci'nin onuncu durağı Zahit mahallesi oldu

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla başlattığı ziyaretlerin onuncusunu kentin en büyük mahallesi olan Zahit mahallesine gerçekleştirdi.


Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker, Temizlik İşleri Müdürü Abdulvahhap Silsüpür, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli Ziraat Mühendisi Mehmet Bekmezci ile birlikte Zahit mahallesine giden Başkan Pekmezci'yi burada muhtar Mahmut Orun karşıladı.


Muhtar Orun'dan mahallenin sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Pekmezci beraberindeki heyetle birlikte mahalleyi sokak sokak gezdi. Burada karşılaştığı mahalle sakinlerinin sorunlarını da dinleyen Başkan Pekmezci tespit ettiği eksiklikleri tek tek not aldırdı.


Ziyareti kapsamında Hz. Ömer Camii altında bulunan Şehit Polis Serkan Saka 4-6 Yaş Kur'an Kursu'na da giden Pekmezci burada öğrencilerle sohbet ederek Çoruh Evler Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Muammer Kobal ve kurs görevlilerinden bilgi aldı. Mahallede bir süre daha incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci daha sonra buradan ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.