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Başkan Pekmezci'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Bayburt Belediye Başkanı seçilen Hükmü Pekmezci’ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Bayburt Belediye Başkanı seçilen Hükmü Pekmezci'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.


Bayburt Üniversitesi Dede Korkut öğrenci topluluğu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyaret ederek hayırlı olsun da bulundular.


Sosyal faaliyetlerde kendisinden destek isteyen üniversite öğrencilerini ağırlayan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Şehrin her kesimiyle bütünlük içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz” dedi.

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