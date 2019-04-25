Başkan Pekmezci'ye tebrik ziyaretleri devam ediyor

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Kurum amirlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi partiler ve vatandaşların ziyaretlerinin sürdüğü Başkan Pekmezci'yi Ak Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanı İlhan Ergül, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, Bayburt Şubesi Başkanı Erdal Şentürk ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Başkanı İbrahim Kaldırımoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Bayburt İl Defterdarı Yüksel Ertekin, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut, Bayburt Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hakan Bilgiç, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Yeniden Refah Partisi Bayburt İl Başkanı Ali Kaymak ve yönetim kurulu üyeleri, Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ve yönetim kurulu üyeleri, , Kahveciler, Otelciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Vural Karakum ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli PTT Baş Müdür Yardımcısı Eyüp Görgülü ile İş Adamları Mehmet Kavi ve Mustafa Haşlak, ziyaret etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Pekmezci misafirlerine teşekkür etti. Misafirleri ise Başkan Hükmü Pekmezci'ye kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek görevinde başarı temennisinde bulundular.

Ziyaretler sırasında Ak Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak, Başkan Pekmezci'ye hediye takdiminde bulundular.