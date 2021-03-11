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Başkan Polattimur, öğrencilerle bir araya geldi

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, öğrencilerle bir araya geldi.


Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Arpalı Şehit Fatih Kostik İmam Hatip Ortaokulunda eğitim verilen sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.


Öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Polattimur, güzel bir eğitim öğretim yılı geçirmeleri temennisinde bulundu.


Öğrencilere aldıkları eğitim ile ilgili sorularda soran Belediye Başkanı Polattimur, öğretmenlere de ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

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