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Başkanlardan Genelkurmay Başkanı Güler'e ziyaret

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ve beraberinde Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ve AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’ i makamında ziyaret etti.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ve beraberinde Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ve AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler' i makamında ziyaret etti.


Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ziyaret hakkında şu açıklamayı yaptı: "Değerli başkanlarımla beraber hemşehrimiz Genel Kurmay Başkanımız Güler'i makamında ziyaret ederek memleketimiz adına destek isteyip yeni görevinde başarılar diledik. Misafirperverliğinden dolayı kendilerine şükran ve saygılarımızı sunuyoruz"


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ise, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Demirözü ve Arpalı Belediye Başkanlığına seçilen Gürer ve Polattimur'a hayırlı olsun ve başarı temennisinde bulundu.

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