Başkanlardan Güney'e ziyaret

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer beraberinde Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polat ve AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ile birlikte eski İçişleri Bakanı Ülkü Gökalp Güney'i Ankara'daki ofisinde ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili konuşan Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, “AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ile beraber İçişleri eski Bakanımız Ülkü Gökalp Güney i ziyaret edip gündeme dair sohbet ettik. Kendisine misafirperverliğine teşekkür ediyor selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Ülkü Gökalp Güney ise, “Bayburt'un şirin ilçesi Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ve beraberindekilerin beni ziyaret etmesinden son derece mutlu oldum. Demirözü benim için ayrı bir yerdir. Çocukluğumun bir döneminin geçtiği yerdir. Yerel seçimlerde Türkiye ikincisi olarak seçilen genç kardeşimiz Arslan Gürer' e başarılar dilerim. Ve başarılı çalışmalara da imza atacağına da eminim. Bu vesile ile değerli hemşehrilerime gelip beni ziyaret etmelerinden dolayı teşekkür ediyor en içten selam ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.