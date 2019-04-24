Başkanlık koltuğuna 7. sınıf öğrencisi Sansu oturdu

sınıf öğrencisi Aslı Sansu ile 5. sınıf öğrencileri Arif Emre Aslan ve Zeynep Şevval Öztürk öğretmenleriyle birlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci geleceğimizin umudu çocukları ağırlamaktan mutlu olduklarını söyleyerek, “Sizlere bugünü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve bu Cumhuriyeti kuranlara minnet duygularıyla bağlıyız. Dünya'da ilk defa bir çocuk bayramını sizlere armağan eden Atatürk'ümüzü de bugün yâd ediyoruz.” dedi.

Başkan 7. sınıf öğrencisi Aslı Sansu oldu

Daha sonra 7. sınıf öğrencisi Aslı Sansu, Başkan Hükmü Pekmezci'den makamı devraldı.

5. sınıf öğrencileri Arif Emre Aslan ve Zeynep Şevval Öztürk ise başkan yardımcısı oldu. Makamı devraldıktan sonra Bayburt'la ilgili yapacaklarını paylaşan Aslı Sansu dolmuşlar, kaldırımlardaki esnaf tezgahları, çocuk parkları, okul güvenliği, Çanakkale, İstanbul ve Ankara kültür gezileri ile alakalı çalışmalar yapacağını söyledi.

Ziyaretin sonunda Başkan Pekmezci ve Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli misafirlere kitap hediye etti.