Başsavcı Tiryaki'den Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret ederek başarı temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Pekmezci, Başsavcı Tiryaki'ye teşekkür etti. Kurumlar arası işbirliğiyle hizmetleri yürüteceklerini belirten Başkan Pekmezci, Bayburt Belediyesi olarak istişare içerisinde bulunacaklarını söyledi.

Misafirperverliğinden ötürü şükranlarını bildiren Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat tiryaki ise Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye hayırlı olsun dilekleriyle birlikte çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.