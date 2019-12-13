İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başsavcısı Bıçakcı'dan Kaymakam Akın'a iade-i ziyaret

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Kaymakam Mustafa Akın’ı ziyaret etti.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Kaymakam Mustafa Akın'ı ziyaret etti.


Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, daha önceden kendisini ziyaret eden Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın'a iade-i ziyarette bulundu. Kaymakam Akın Başsavcı Bıçakcı'yı kaymakamlık girişinde karşıladı. Daha sonra makama geçen ikili bir süre sohbet etti. İlçedeki çalışmaları hakkında bilgiler veren Kaymakam Mustafa Akın, Başsavcısı Mahmut Bıçakcı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Başsavcı Bıçakcı ise misafirperverliğinden dolayı Kaymakam Akın'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.