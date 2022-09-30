Bayburt 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği hizmete girdi

Açılışa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Bayburt il Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Burhan Yıldız, Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Turan Şener, Siyasi Partilerin İl Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, muhtarlar ve sağlık çalışanları katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Pekmezci, Bayburt 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği binasının hizmete girmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bugün burada Bayburt'un girişinde 112'nin güzel bir binası var. Sağlık hizmetinin yerine getirilmesinde çalışan 112 mensuplarının bu güzel ortamda daha iyi hizmetler vereceklerinden asla şüphemiz yok. Bu tesisin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu. Pekmezci'nin konuşmasının ardından konuşan Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt'un önceden 1-2 ambulansla hizmet ettiği dönemlerin var olduğuna değinerek, böylesi çalışmalarla sağlık alt yapısının daha da geliştiğine dikkat çekti. Battal, "Eski kaynaklara baktığımda Bayburt'a ilk ambulans geldiğinde coşkulu törenler yapılmış. Şimdi ambulans hizmetlerimizi yapan bir başhekimliğimiz ve böyle bir alt yapımız var. Özellikle bu yaz Demirözü Entegre Devlet Hastanemizi, Aydıntepe Entegre Devlet Hastanemizi, Bayburt Devlet Hastanemizi daha önceki aylarda hizmete sokarak bugün de ilave edilen bu ek alt yapı hizmetiyle sağlık alt yapımızda bize uzun yıllar yetecek kaliteli, standartları yüksek bir organizasyon ortamına kavuşmuş olduk" dedi.

Vali Cüneyt Epcim ise, Bayburt'ta sağlık alt yapısına önemli bir bina kazandırmanın gururu mutluluğu içerisinde olduğunu bildirerek, "Bayburt olarak sağlık alt yapısında son 2 yıl içerisinde çok büyük atılımlar gerçekleşti. En önemli atılım Bayburt Devlet Hastanesinin hizmete alınmasıydı. Bu Bayburtluları oldukça memnun eden bir gelişmeydi. Bu noktada bizler de memnuniyetimizi her yerde dile getiriyoruz. Bu hizmetin herkese hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesiminin yapılmasının sonrasında il protokolü 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği binasını gezerek, Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. ilker Hancı'dan bilgiler aldı. Açılış, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.