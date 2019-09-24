Bayburt AFAD'dan ‘Afet Çantası' için renkli tanıtım

Bayburt İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için afet ve acil durum çantası tanıtımını Aşık Süphani'nin Bayburt Kalesi'nde söylediği doğaçlama sözlerle tanıttı.

Afet çantası ve çanta hazırlama konularında bilgi aktarılması hedeflenen proje kapsamında Bayburt'un tanınan yüzlerinden Aşık Süphani, yaşanan afetlerle ilgili dizelerini Tarihi Bayburt Kalesinin burçlarında sazı eşliğinde seslendirdi.

12 ayda, 12 temayı kapsayan 'Afetlere Hazırlık Yılı' ile toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek için çalışma yaptıklarını söyleyen İl AFAD Müdürü Adil Arslan, afet ve acil durum çantasının hazırlanmasının, olası deprem, yangın veya afetlerde ev halkının ihtiyaç duyabileceği temel malzemeler nedeniyle hayati önem taşıdığını ve bunu daha geniş bir çevreye ulaştırmak adına böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Afet ve acil durum çantası hakkında da bilgi veren Arslan şunları kaydetti:

"Herhangi bir acil durum sonrasında görevlilerin size ulaşması zaman alabilir. Bu sürede kendi kendinize hayatta kalmanız gerekebilir. Bu yüzden de çantanızda en az 72 saat hayatta kalmanızı sağlayacak miktarda gıda, su, temizlik malzemeleri, diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünler bulunmalıdır. Bir afet acil durum çantasında olması önerilen malzemeler, bir kişiye üç gün yetecek kadar su, üç gün yetecek miktarda bozulmaya dayanıklı gıda, pilli radyo, el feneri, ekstra piller, ilk yardım çantası, yardım çağırmak için düdük, mevsime uygun temiz giysi, konserve açacağı da içeren çok amaçlı çakı, çöp poşeti, önemli evraklar, hijyen malzemeleri ve düzenli kullanılan ilaçlar yer almaktadır."

Etkinliğe sazı ve sözüyle renk katan Aşık Süphani de tüm vatandaşlara afet ve acil durum çantasını evlerinde bulundurmaları çağrısında bulundu.