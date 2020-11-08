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Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğüne Kemal Gümrükçü atandı

Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bayburt İl Müdürlüğü’ne atandı.

Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bayburt İl Müdürlüğü'ne atandı.


Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğüne atandı. 2010 yılında Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olarak göreve başlayan Gümrükçü, 10 yıl yürüttüğü görevin ardından Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğüne atandı.


Kemal Gümrükçü kimdir


01 Ağustos 1972'de Trabzon'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon'da tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 12 Eylül 1997'de öğretmen olarak Hakkari Yüksekova'da göreve başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinde yıllarca hizmet verdikten sonra 2010 yılında Zonguldak İl Sosyal Hizmetler Müdürü olarak atandı. Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olarak görevini sürdüren Gümrükçü, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü'ne atandı.

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