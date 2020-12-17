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Bayburt AK Parti Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya'dan Gümrükçü'ye ziyaret

Bayburt AK Parti Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bayburt AK Parti Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapmakta iken 07.11.2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/487 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atanan Kemal Gümrükçü'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.


Bayburt AK Parti Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Gümrükçü'ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek görevinde başarı temennisinde bulundu.


Gümrükçü'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bayburt için özveriyle çaba sarf edeceklerini kaydetti.

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