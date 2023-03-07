Bayburt Anadolu Mektebi öğrencileri Yazar Mustafa Kutlu'yu anlattı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Anadolu Mektebi Bayburt'ta projesiyle hayata geçen yazar okumaları ve Mustafa Kutlu İl Paneli, liseli öğrencilerinin özgün değerlendirmeleriyle gerçekleşti.

Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşen panelde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, panelin açılış konuşmasında “Düşünce, sanat ve kültür hayatımızda büyük etkileri ve katkıları olan yazarlarımızın eserlerinin okunması, değerlendirilmesi ve yorumlanmasına dayalı bir çalışma yürütmeyi hedefleyen Anadolu Mektebi projesini, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzce bu yıl Bayburt'ta başlattık ve ekibimizle, öğrencilerimizle büyük bir coşkuyla yürüterek yazar okumalarımızı ve panel buluşmalarımızı sürdürmekteyiz. Öğrencilerimiz, bu süreçte medeniyetimizin birikimi olan öncü yazarların eserleriyle tanıştıkça, kültürel derinliğe ve birikime ait okuma alışkanlığı kazandıkça, öz kültür ve düşünce dünyalarını fark ettikçe, kendilerini topluluk önünde ifade ettikçe ve öğrencilerimizin fikir dünyaları zenginleştikçe bizler de bahtiyar oluyor, yavrularımızla gurur duyuyoruz. Anadolu coğrafyasında yetişen ve yakın tarihte iz bırakan Mehmet Akif Ersoylar, Necip Fazıl Kısakürekler, Mustafa Kutlular, Nurettin Topçular, Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Yahya Kemal Beyatlılar ve daha adını sayamadığımız nice yazarlar, şairler ve sanatçıların yazın hayatımıza, milli, manevi ve insani mirasımıza olan katkısını evlatlarımızın içselleştirebilmesi en büyük gayemizdir.” ifadelerine yer verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, konuşmasının devamında ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle başsağlığı mesajı vererek açıklamalarda bulundu: “6 Şubat'ta yaşanan ve ülkemizi yasa boğan elim afetler sonrasında deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için yediden yetmişe tek yürek olup el ele, gönül gönüle, verilen insani mücadeleye tanıklık ettik. Büyük acılar ve kayıplar yaşadığımız bu dönemde millî birlik ve beraberlik ruhu içinde bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. Var gücümüzle yaraları sarmaya devam edeceğiz. Umudumuzu kaybetmedik, hiç kuşkusuz kaybetmeyeceğiz.” diyerek Neşet Ertaş'a ait Sabreyle Ey Gönül şiirinden dizeler okudu.

Sabreyle gönül sabırsız olma,

Cümleyi gönlüne yar eden vardır.

Darda kaldım diye umutsuz olma,

Yoğ iken dünyayı var eden vardır.

Öz gönülden bizim yârimiz olan

Sevdası sinede narımız olan

Şu çark-ı dünyada birimiz olan

Doğup şu cihanı nur eden vardır.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise depremde hayatını kaybeden vatandaşları anarak başladığı konuşmasında Bayburt Üniversitesi olarak deprem bölgesine destek vermeye gayret ettiklerini ve üniversitenin tesislerini Bayburt'ta konuk olan depremzedeler için açık tuttuklarını belirtti. Ayrıca Bayburt Üniversitesi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu tür programlar için işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Protokol konuşmalarından sonra Mustafa Kutlu'nun hayatını anlatan belgesel izlendi. Milli İrade Anadolu Lisesi, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri; okudukları eserlerden hareketle yazarın insana, hayata ve dünyaya dair fikirlerini dile getirdiler.

Mustafa Kutlu İl Paneli, liseli öğrencilerin değerlendirmelerinin ardından sona ererken il protokolü ile programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenler ve öğrenciler günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.