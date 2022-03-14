Doğu Karadeniz Bölgesinde kar yağışı etkisini artırdı. Kar ve tipi nedeniyle Bayburt - Araklı yolu kardan ulaşıma kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı sebebiyle Bayburt - Araklı il yollarımız, tüm araçların ulaşımına kapatılmıştır.” denildi.

Bölgede devam eden kar yağışı nedeniyle Araklı- Bayburt- Dağbaşı yolunda araçlar Salmankaş Tüneli'nin girişi ve diğer taraftan Çatak'ta bekletiliyor.