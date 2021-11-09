Bayburt aşılamada 'sarı' kategorisine geçti

Bayburt’un ikinci doz aşı oranında yüzde 65’in üzerine çıkarak ’sarı’ kategorisine geçti.
Bayburt'un ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak 'sarı' kategorisine geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayburt'un ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak 'sarı' kategorisine geçtiğini duyurdu.
Bakan Koca, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayburt ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak 'sarı' kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, kolları sıvayalım" dedi.