Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'den 19 Mayıs mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Pekmezci, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Türk Milletinin onur mücadelesi olarak kabul ettiği, bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, fedakârlık, kahramanlık ve şerefle dolu tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan kurtuluş savaşı hareketinin başlatılarak aziz milletimizden alınan destekle bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. Yıl dönümünü heyecanla kutluyoruz.

19 Mayıs ruhuyla sahip çıktığımız istiklalimiz, istikbalimiz ve cumhuriyetimiz gençlerimizin omuzlarında daha da yükselecek; ülkemiz gençlerimizin tarihimizden aldıkları ilhamla muasır medeniyetler seviyesinin en üstlerine çıkacaktır.

Bu vesile ile gençliğimize bayram olarak armağan edilen bu anlamlı günde, ülkemizin bağımsızlığının elden gitmemesi için büyük mücadele veren ecdadımızı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor, aziz milletimizin ve gençlerimizin bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”