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Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci ilk nikahını kıydı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci göreve başlamasının ardından ilk nikâhını kıydı.


Bayburt Belediyesi Nikah salonunda gerçekleşen Kader ve Abdullah Hatipoğlu çiftinin nikah merasimlerine katılarak genç çiftlerin nikahlarını kıydı. Belediye Başkanı Pekmezci genç çifte mutluluklar dileyerek nikah cüzdanını geline verdi.


Aile kavramına dikkat çeken Pekmezci, dua ederek, damat ve geline nasihatte bulundu. Nikah akdinin ardından Başkan Pekmezci, genç çifte Bayburt Belediyesi adına Kur'anı Kerim, Türk Bayrağı ve fincan takımı takdim etti.

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