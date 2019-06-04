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Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'den bayram mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkanımız Pekmezci, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Bayramlar toplumda birlik, beraberlik, saygı ve sevginin pekişmesine, yardımlaşma ve dayanışmanın ruhuna, dargınlık ve kırgınlıkların giderilmesine, akraba, komşu ve büyüklerin ziyaret edilmesine, fakir, yetim ve kimsesizlerin gözetilmesine, kısaca her türlü insani ve ahlaki değerin yaşanmasına ve kazanılmasına vesile olan müstesna günlerdir.


Tüm İslam alemini bir araya getirerek kenetlendiren bayramlar, Müslüman kalma bilincimizi diri tutmuş, İslam milletlerine tarih sahnesinde süreklilik kazandırmıştır. Ramazanlar ve kutlu bayramlar, insanlık ve İslam alemi için tekrar tekrar dirilişin müjdesi ve habercisi olmuştur. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, yüce Rabbimizden milletimize ve tüm Türk İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederim."

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